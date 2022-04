È il Carbonara Day: maratona social e sfide all'ultimo spaghetto, per celebrare un piatto simbolo

Torna il Carbonara Day, la maratona social nata 6 anni fa per celebrare un piatto simbolo della cucina italiana nel mondo. Per gli amanti del genere, amatevi degli ingredienti, cucinateli e postate il piatto. Ed ecco che la Riviera di Rimini lancia il guanto di sfida a tutti i puristi e divoratori seriali di uno dei piatti più amati, a Roma e nel resto del mondo.

Una sfida in stile 'Man vs. Food' è quella in programma in serata in uno dei ristoranti più conosciuti: consiste in una batteria composta da tre concorrenti che dovranno terminare una “Maxi Carbonara” dal peso esatto 1 Kg (condimenti inclusi) entro il termine massimo di 25 minuti.

Per chi volesse partecipare alla maratona on line, la diretta sui canali social WeLovePasta con i pastai di Unione Italiana Food e lo chef Luciano Monosilio. Gli hashtag ufficiali saranno due: oltre al classico #CarbonaraDay, #CarbonaraSharing.