E' morta Sandra Milo, la 'musa' di Fellini

E' morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. 'Sandrocchia', come l'aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano.

Pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, era nata a Tunisi l'11 marzo 1933 e aveva debuttato niente meno che con Lo scapolo accanto ad Alberto Sordi nel 1955. Nel 1961 è in Fantasmi a Roma con Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Ma l'incontro della carriera e anche della vita, visto il legame sentimentale clandestino durato 17 anni che nacque e che fu rivelato pubblicamente nel 2009 a Porta a Porta, è con Federico Fellini.

Per il grande riminese fu tra gli interpreti di 8½ e Giulietta degli spiriti. Per entrambi i ruoli fu premiata con i Nastri d'Argento come miglior attrice non protagonista. Più volte ha dichiarato che il suo grande amore è stato in realtà Bettino Craxi, il leader socialista cui è stata legata a metà anni '80 per alcuni anni, mentre era sposata con Ottavio De Lollis, padre anche dei suoi figli Ciro e Azzurra. Nella sua filmografia tante commedie e anche televisione in Studio Uno. Dagli anni '90 un ritorno forte in tv partecipando a numerosi programmi e persino all'Isola dei famosi. Nel 2021 è stata onorata del premio David di Donatello alla carriera.

Nel 2016 è stata protagonista su Rtv di una delle puntate di Indovina chi viene a cena, di Giancarlo Dotto.