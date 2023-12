È morto Jimmy Villotti, chitarrista al fianco di artisti come Dalla, Guccini, Morandi

È morto nella notte a Bologna Jimmy Villotti, 78 anni, chitarrista e musicista molto noto nell'ambito della musica leggera e del jazz. Lo ha reso noto la moglie Natascia. Personaggio eclettico e dalla simpatia contagiosa, Marco 'Jimmy' (il soprannome è per la sua passione per James Dean) è stato al fianco per molti anni di cantautori e musicisti con i quali ha suonato nei dischi e concerti, solo per citarne alcuni da Lucio Dalla a Francesco Guccini, a Gianni Morandi e Vinicio Capossela, fino alla lunga collaborazione con Paolo Conte che gli dedicò 'Jimmy ballando ballando' quando il chitarrista lasciò il suo gruppo del cantautore. Negli anni '70 scrisse anche l'opera rock 'Giulio Cesare.

Musica per un generale da palcoscenico, poi ha realizzato anche dischi come solista, tra cui l'apprezzato 'Jimtonic', e in vari libri in cui ha raccontato il periodo delle balere bolognesi degli anni 60. Ha tenuto anche seminari sullo strumento e sulla chitarra jazz, il suo grande amore. Nel 2006 Jimmy Villotti era stato a San Marino, ospite della rassegna 'Voci e suoni nel Borgo'.