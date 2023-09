È morto Steve Harwell, ex cantante degli Smash Mouth

Ci ha lasciato a 56 anni Steve Harwell, ex cantante del gruppo rock statunitense Smash Mouth. Il decesso sarebbe avvenuto per insufficenza epatica. Soffriva da tempo di problemi importanti di cuore e di fegato. Fra i suoi più grandi successi le hit "Walkin' on the sun", la cover "Why can't we be friends?" e singoli come “All Star” o “I’m a believer”. "Steve dovrebbe essere ricordato per la sua determinazione incrollabile e la sua appassionata determinazione nel raggiungere le vette della popolarità" scrivono gli Smash Mouth su facebook.