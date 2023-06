Elena e Matteo "Nanirossi" giganti

Nanirossi Show

Uno spettacolo “tout public” d'arte di strada, circo acrobatico e comicità. Il NANIROSSI SHOW nasce dalla scuola dell'attore Paolo Nani e del Cirko di Torino. Clownerie e pantomima italiane che vengono dalla Commedia dell'Arte. 20 anni di rappresentazioni in teatri, circhi, e programmi televisivi. Dai buskers di piazza al teatro ragazzi in azioni spettacolari con il pubblico in strada seconda la più antica tradizione popolare fondata sull'improvvisazione. Virtuosismo acrobatico e giocolieristico leggero, elegante, capace di coinvolgere famiglie e bambini nel gioco della vita creando “comunità” secondo il manifesto professionale della compagnia. Tanta tecnica e mestiere in uno spettacolo su canovaccio con il contributo della gente. La scena aperta è basata sull'esercizio del “mano a mano” insieme in equilibro col mondo.