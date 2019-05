"Elogio della Trasgressione": il nuovo libro di Domenico Gasperoni

Il libro "Elogio della Trasgressione"

Elogio della Trasgressione è un libro che raccoglie circa 250 articoli scritti negli anni da Domenico Gasperoni, tutti legati da un filo rosso comune: i cambiamenti. Un “diario del decennio” lo descrive l'autore: “Ogni pagina esprime le reazioni e le emozioni del momento di fronte ai fatti trattati”.

“L'attualità diventa per Domenico Gasperoni occasione per riflettere sullo spirito dei nostri tempi – sottolineano i Capitani Reggenti – per confrontarsi con la realtà avendo come punto di riferimento costante la libertà della propria coscienza”. Le pagine del libro voglio trasmettere la rabbia dell'autore contro ogni atteggiamento o evento che attenti ai valori dell'humanitas.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato Marco Podeschi