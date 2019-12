Ensemble sammarinese "viennese" al TITANO delle MERAVIGLIE

Alcuni momenti del concerto

GRAN GALA STRAUSS ieri pomeriggio al Titano per il NATALE DELLE MERAVIGLIE. Sinfonie ottocentesche da ballo di una grande compagnia orchestrale solo per la Repubblica di San Marino. Musiche e partiture popolari austriache dedicate al “RE DEL VALZER” per cittadini e ospiti. Atmosfera natalizia delle feste anche a teatro con Johann Strauss II della famosa famiglia di musicisti viennesi. Un ENSEMBLE dell'Orchestra Sinfonica sammarinese presentato dall'Istituto Musicale guidato dal virtuoso violinista solista CHRISTIAN PINTILIE a dirigere strumentisti internazionali in Polke e valzer.

fz