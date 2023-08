Eroine diverse contro i totalitarismi

Dalla azione definitiva “underground” antifascista di Cahun e Moore contro l'odio cieco del totalitarismo bellico durante il secondo conflitto mondiale sull'Isola di Jersey tra Inghilterra e Normandia (un luogo topico dello scontro ideologico in cui le due eroine svolgono la loro azione di propaganda libertaria ironica contro i nazi). CLAUDE e MARCEL sono artiste “en travesti”, donna/uomo in trasformazione di genere per la resistenza (rasate e con i pantaloni se serve a ingannare i tedeschi coglioni...), amiche, amanti e sorellastre, dall'infanzia al liceo subiscono persecuzioni antisemite e razziste dalle compagne. Per loro la sessualità diventa occasione di libertà contro in conformismo borghese. Dalla Parigi anni Venti al Surrealismo dei Trenta le protagoniste rifiutano ruoli convenzionali femminili. Trasferitesi nel Jersey dal 1938 iniziano la loro resistenza poetica del “soldato senza nome” utilizzando la stessa retorica propagandistica di potere. Ultima performance in abito floreale inseguite dalle SS si lanceranno da una rupe nel mare tenendosi per mano come Thelma e Louise.