Eurovision 2021: Senhit e RTV sveleranno il 23 febbraio il brano in gara per San Marino

Senhit prosegue la collaborazione con Luca Tommassini per rendere omaggio ai successi dell'Eurovision nel suo "Freaky trip to Rotterdam". Il brano che la cantante italo-eritrea ha scelto di omaggiare per il mese di febbraio è “Alcohol is Free”, originariamente presentato da Koza Mostra feat. Agathōnas Iakovidīs per la Grecia all’Eurovision Song Contest 2013. Il brano, reinterpretato in lingua originale, è da oggi disponibile su youtube.







In vista dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, che si terrà dal 18 maggio, Senhit e San Marino RTV ufficializzano che il 23 febbraio verrà svelato il brano che sarà portato in gara. Si tratta della seconda volta che l'artista approda al contest, dopo la partecipazione del 2011 sempre in rappresentanza di San Marino, con un bagaglio ricco di esperienze e un’autorevolezza sempre maggiore nel mondo eurovisivo che quest’anno l’ha nominata “Freaky Queen” per le numerose ‘pazze’ iniziative che ha diffuso sul web in seguito alla cancellazione dell’edizione 2020.



San Marino RTV è guidata per il dodicesimo anno dall’esperienza di Alessandro Capicchioni. Lo staff artistico di alto livello è capitanato dall’eclettico creative director Luca Tommassini.