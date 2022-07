Eurovision, Achille Lauro sulla mancata finale: "Il giudizio degli altri non è un mio problema"

In un'intervista rilasciata a Repubblica, Achille Lauro torna a parlare dell'Eurovision 2022, in cui ha partecipato in rappresentanza di San Marino. Nonostante un'accoglienza calorosa da parte della platea l'artista non era riuscito a guadagnarsi il passaggio in finale, ma la bocciatura non ha scalfitto il suo desiderio di sperimentare.

"Faccio le cose per me al di là di ciò che si aspetta il pubblico, - spiega al quotidiano - cerco di non esserne condizionato, altrimenti non avrei fatto uscire dieci dischi totalmente fuori moda. Il giudizio degli altri non è un mio problema, cerco di seguire il mio pensiero e il mio istinto. È stata sicuramente un’esperienza incredibile, l’Eurovision è un format che rispetta la volontà degli artisti"









Lauro spiega che la sua intenzione era presentare "un pezzo punk-rock del tutto fuori controllo cantando a cavallo di un toro meccanico" e non ha rimpianti per la performance sul palco. "Non so come funzionino le votazioni all’Eurovision e quali siano le dinamiche politiche, - spiega - non è di mio interesse, il nostro spettacolo era dirompente e aveva tutto al posto giusto".



Torna anche sul rapporto con Blanco e sull'affermazione, riportata da alcuni quotidiani, secondo cui l'artista non avrebbe mai partecipato per San Marino. "Mi hanno scritto che non aveva detto proprio così, - dichiara l'artista - ma anche se così fosse io continuo per la mia strada, ho abbastanza esperienza per compiere delle scelte che siano coerenti con ciò che voglio fare, non devo chiedere il permesso ai miei colleghi. Penso di aver anticipato spesso i tempi e questo mi ha sempre premiato".



Mahmood e Blanco, ai microfoni di RTV, già avevano detto di "voler bene" a Lauro, smentendo qualsiasi dissapore.