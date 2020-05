Eurovision: due milioni di visualizzazioni per "Freaky!", il video di Senhit per San Marino

Nonostante la cancellazione di Eurovision Song Contest 2020, al quale Senhit avrebbe dovuto partecipare in rappresentanza di San Marino, non si ferma il successo del suo singolo “Freaky!”. Anche se non è arrivato sul palco di Rotterdam a causa dell’emergenza sanitaria, il brano conquista i social network e raggiunge complessivamente più di 2 milioni di visualizzazioni su Youtube nei canali ufficiali di Senhit e dell'Eurovision Song Contest, con il video che vede la regia di Luca Tommassini.



Venerdì 15 maggio la cantante italo-eritrea sarà ospite speciale di "Eurovision 2020: una serata in musica", la risposta sammarinese alla cancellazione di ESC 2020, con gli storici conduttori Lia Fiorio e Gigi Restivo. Il programma andrà in onda dalle ore 20.00 su San Marino RTV. Ricordiamo che è possibile votare online il vostro brano preferito.

Sabato 16 maggio Senhit rappresenterà il Titano nello show che per una sera unirà tutta l’Europa “Europe Shine a Light”, il programma pensato da EBU e da NOS per rendere omaggio agli artisti che avrebbero partecipato all’Eurovision Song Contest 2020 e che andrà in onda contemporaneamente a livello internazionale nel giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi la finale dell'evento a Rotterdam. La serata verrà trasmessa anche su San Marino RTV dalle ore 20.35.