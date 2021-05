Eurovision Song Contest, è partita oggi per Rotterdam la delegazione sammarinese

La decisione si prenderà nei prossimi tre giorni

“Mai così alti nelle aspettative dei fans” con questa certezza la delegazione sammarinese, guidata da Alessandro Capicchioni, è partita oggi per Rotterdam, alla volta di un Eurovision Song Contest che si appresta a diventare evento “ariete”: il primo internazionale con pubblico in presenza. Lunedì le prime prove per Senhit, l'artista italo eritrea che dopo 10 anni tornerà a rappresentare San Marino al concorso canoro internazionale, al via dal 18. Ancora in forse la presenza, nella sua esibizione, del rapper statunitense Flo Rida, che si è detto conquistato dalla carica del brano Adrenalina, ma che non ha ancora confermato ufficialmente la sua esibizione a Rotterdam al team sammarinese. Nei giorni scorso l'OGAE, l'organizzazione europea che raccoglie tutti i fans dello Eurovision, ha dato a Senhit un riconoscimento, per avere tenuto alta l'attenzione sull'evento con “Freaky Trip to Rotterdam”.

Nel video l'intervista ad Alessandro Capicchioni, poco prima della partenza per Rotterdam.