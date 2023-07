Falerone (Fm) ha un nuovo parco giochi, grazie a San Marino

Un parco giochi, per superare le difficoltà del terremoto. Dopo il sisma del 2016 che ha colpito le Marche, anche a San Marino è scattata una gara di solidarietà che ha visto in prima linea l’Associazione San Marino-Italia, il Comites, l'Ass. Nazionale Carabinieri sezione RSM e la Giunta di Castello di Fiorentino. una solidarietà che si concretizzata proprio sabato 1 luglio, con la visita dell'Associazione Rsm-Ita, rappresentata dalla Presidente Elisabetta Righi Iwanejko e dal socio Massimo Valentini, a Falerone per incontrare il sindaco Armando Altini e Teresa Quintozzi Vice-Sindaco per una visita al paese.

Proprio dalla solidarietà ha preso forma la visita al Parco Giochi realizzato con il contributo di tutti. Per l'Associazione San Marino-Italia un esempio del proprio agire nel perseguire gli obiettivi statutari promuovendo azioni per il bene della comunità, sia sammarinese che italiana, atto che rappresenta un semplice ma fondamentale gesto di solidarietà ed amicizia.

Una Targa del Comune, a ricordo del dono delle associazioni, verrà installata a breve nel Parco. L’iniziativa di solidarietà ha anche il patrocinio dall’Ambasciata d’Italia nella Repubblica di San Marino.