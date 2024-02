Fare cinema a San Marino: sabato convegno alla Little Tony

Nel servizio le interviste a Letizia Fabbri (Stuntwoman) e Marco Gentili (Moonpath Studio)

"Il futuro è dei giovani: professioni e opportunità nel cinema": è l'evento promosso da Stunt Action San Marino per fare un focus sul mondo cinematografico e parlare di un possibile sviluppo in Repubblica. Al centro dell'evento verranno affrontati tutti i vari passaggi necessari per dar vita a un'industria cinematografica nazionale competitiva: “Obiettivo raggiungibile - sottolineano gli organizzatori - prendendo come modello realtà già consolidate in Europa ed oltreoceano”.

"Noi non solo crediamo, ma sappiamo che è possibile costruire un'industria cinematografica nazionale nel nostro paese - afferma Letizia Fabbri, stuntwoman - va però fatto nel modo giusto. Sabato parleremo di tutti i passaggi necessari per fare questo, perché bruciarsi è un attimo. Parleremo anche di tutte le opportunità che questa cosa porterà ai giovani ma non solo, anche ai privati, alle aziende e allo Stato".

"Abbiamo avuto una grandissima adesione - aggiunge Marco Gentili, Moonpath Studio - è qualcosa che ci riempie di gioia anche perché il cinema ha avuto delle rivoluzioni enormi a partire dal post pandemia e sono visibili a tutti. Sono soprattutto una grandissima opportunità per i giovani in quanto la generazione antecedente alla nostra, che ha avuto tante possibilità e non le ha sapute sfruttare, deve lasciare lo spazio alle nuove generazioni".

