"Fare Cinema": l'Ambasciata d'Italia a San Marino aderisce alla rassegna, quest'anno interamente online

Dal 2018 un nobile obiettivo, quello di promuovere – attraverso i canali della rete diplomatico-consolare e gli Istituti Italiani di Cultura - il cinema e l'industria cinematografica italiana. Dal 15 al 21 giugno riparte, dunque, “Fare Cinema”, terza edizione, promossa dal Ministero degli Esteri italiano in collaborazione con il MIBACT, ANICA, Agenzia ICE e Istituto Luce - Cinecittà. Aderisce anche l'Ambasciata d'Italia a San Marino, quest'anno però, in piena fase 3, cambia formula e modalità di fruizione, diventando la prima rassegna tematica completamente digitale, non potendo infatti prevedere lo svolgimento di eventi con la partecipazione di pubblico.

Spicca in questa edizione 2020 l'omaggio a Federico Fellini e Alberto Sordi, nel centenario della nascita di entrambi. I contenuti della settimana di rassegna saranno disponibili sulla piattaforma RaiPlay.

Invariato il focus sui “mestieri del cinema”, per dare rilievo proprio alle professionalità - tutte - del settore, in questo momento alle prese con particolari difficoltà.

Non mancheranno video originali, tra cui le masterclass curate da Gianfranco Angelucci e Gianni Canova e diversi cortometraggi, materiali accessibili sul sito dell'Ambasciata https://ambsanmarino.esteri.it/ambasciata_sanmarino/it/