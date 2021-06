Federico Mecozzi torna ospite a radio San Marino: "La gente ha bisogno di respirare bellezza"

Talento indiscusso del violino, il giovane compositore riminese Federico Mecozzi, torna negli studi di radio San Marino per l'appuntamento live #iostocongliartisti. “La bellezza salverà il mondo”, scriveva Dostoevskij. Cosa c'è di più bello della musica? E dopo i mesi bui della pandemia, con i concerti, la musica torna alla vita. “La musica è ossigeno che in questo anno e mezzo è mancato molto”, dice un entusiasta Mecozzi. “Finalmente si prospetta una bella stagione ricca di musica e c'è una gran voglia, non solo da parte di noi musicisti che siamo qui che scalpitiamo e non vediamo l'ora, ma penso che anche la gente abbia bisogno di respirare bellezza, che ci salva – in un modo diverso – al pari delle medicine. Serve allo spirito”. I prossimi progetti sono la ripartenza dei concerti. “Sarò in giro per l'Italia e mi attende un nuovo tour con Ludovico Einaudi sempre in Italia, quindi una ripartenza perfetta.









La migliore. Poi da settembre si riparte per l'Europa e si ricomincia a viaggiare. Cosa, anche questa, che mi è mancata tanto”. A suonare in radio con Mecozzi, il violoncellista sammarinese Anselmo Pelliccioni. Tra loro una grande sintonia, che nasce da un'intensa collaborazione durante il lockdown. “ Siamo stati stimolati a fare cose da casa” – spiega Pelliccioni. “L'abbiamo fatto nel primo lockdown e anche nella seconda ondata. Abbiamo registrato tantissimo in studio, sia piccoli live che sono andati su youtube riscuotendo grande successo, sia cose per il futuro. La ripartenza adesso è molto stimolante”.