Festa del Cinema, ottimo debutto per "Ciao Bambino" di Edgardo Pistone, premiato come migliore opera prima

Nel video le interviste a Edgardo Pistone, regista; Marco Adamo, attore; Edoardo Pesce, attore; Stefano Chiantini, regista; Sara Silvestro, attrice

Classe 1990, Edgardo Pistone debutta sul grande schermo con “Ciao Bambino” alla Festa del Cinema di Roma, un'opera in bianco e nero ambientata nella sua Napoli, nel suo rione, del tutto convincente, perché per sua stessa ammissione, è una storia che ha dentro da tutta la vita. Protagonista è un altro debuttante, Marco Adamo, che nella storia si scopre innamorato di quella che sembra la ragazza più sbagliata in assoluto. Indaga l'evoluzione emotiva del rapporto tra padre e figlia, ma anche la malattia, il nuovo film di Stefano Chiantini, “Supereroi”, con Edoardo Pesce nel ruolo del padre, colpito da ictus. Ma chi sono i supereroi, oggi?

