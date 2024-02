Festival al giro di boa

Dai nostri inviati Luca Salvatori e Maurizio Zannoni

Siamo oramai a metà della 74esima edizione di Sanremo. Stasera sul palco 15 concorrenti, dopo i primi 15 di ieri. Ad affiancare Amadeus, Teresa Mannino e la sua ironia. Tra gli ospiti, Eros Ramazzotti, Sabrina Ferilli e 'il gladiatore' Russel Crowe.

Ancora prima di salire sul palco, come co-conduttrice di Amadeus, Teresa Mannino con la sua ironia ha 'sdrammatizzato' e strappato risate in sala stampa, mentre una dirigente Rai stava sciorinando dati e analisi piuttosto complesse sugli ascolti, in lieve calo rispetto alla seconda serata dello scorso anno. Tra i 15 della seconda 'tranche' che stasera canteranno, dopo i primi 15 di ieri, anche Sangiovanni, con “Finiscimi”, un brano, autobiografico, sulla sofferta fine di una sua storia d'amore. Clara, che ha cantato ieri la sua “diamanti grezzi” e questa sera presenterà i “Santi Francesi” ha intanto conquistato il Premio Enzo Jannacci assegnato ogni anno a uno dei giovani in gara.

Portavoce della giuria Dodi Battaglia. Il chitarrista e voce dei Pooh non ha escluso una nuova 'reunion' del mitico gruppo della musica italiana se ci fosse un'occasione che merita.

Nel servizio Sangiovanni e Dodi Battaglia