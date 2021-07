Festival sui colli tra musica e vigne

Dal 2014 un appuntameto di prestigo a luglio per una settimana artisti e gruppi musicali classici al VARIGNANA nell'entroterra collinare bolognese su 30 ettari di terreno a cura della Fondazione Musica Insieme. Spettacoli e concertini all'aperto in Terrazza Bentivoglio e nell'anfitetro sul lago ospiti d'onore Giovanni Sollima, Alexander Romanovsky e Alexandra Dovgan. A cena gourmet con i musicisti e compositori in arie e prodotti tipici del territorio bolognese per il pubblico anche in street food. Paritutre, esecuzioni e arrangiamenti tra i vigneti, per un format unico fra i festival di musica antica e classica in parte popolare. Coro e orchestra del Varignana Festival apriranno con un concerto d'apertura cantato da Borin-Goldoni-Montresor. Attesissime le improvvisiazioni “site specific” e arie tradizionali del geniale violocellista GIOVANNI SOLLIMA con il suo gruppo 6%Cellos nato dalle melodie popolari dei 100Cellos. Nel weekend Tango Sonos e ballo argentino in una serata a tema per ospiti e invitati.

