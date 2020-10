Film a Bologna: "Le ultime parole" fino alla fine del mondo

Pellicola d'autore per la regia di Jonathan Nossiter tratta da un romanzo dell'argentino Santiago Amigorena co-sceneggiatore della storia protagonisti Nick Nolte, Charlotte Rampling e Alba Rohorwhacher, che comincia con 2 uomini sopravvissuti all'estinzione nel 2086. Alluvioni e cambiamenti climatici: la morte, insomma. Avvicinatisi si stringono la mano e ridono... Film di denuncia ambientale sulla riscoperta della tenerezza e della bellezza scomparse con la specie umana.

x

LAST WORDS selezionato a Cannes unico italiano per la Palma d'Oro e titolo di chiusura al Festival del Cinema Ritrovato ad agosto il film è l'opera della rinascita cinematografica regionale nel mondo per originalità e poesia. La storia racconta dei brandelli di cinema rimasti come frammenti (menzionati nel futuro prossimo venturo la Cineteca di Bologna insieme al Parco Archeologico di Paestum) a testimoniare la cultura dopo la barbarie. Dove la fine della vita è causata d un virus letale sconosciuto, l'ultima chance è l'amore in un abbraccio dell'ultimo giovane uomo sulla terra: un africano.

fz