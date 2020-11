Film - romanzo: una spia "rossa" da Oscar

"RED JOAN è un'incredibile storia vera" diretta in modo teatrale e racitata da una ultraottantenne veramente da oscar: il resto è adattato dal romanzo di spionaggio LA RAGAZZA DEL KGB ispirato alla figura dell' agente Lotto (Melita Nerwood), la spia inglese ricercatrice in fisica a Cambridge, che informò i russi sulla bomba atomica britannica. Poi c'è la storia d'amore con un giovane agitatore ebreo comunista (Leo Garlich) che la spinse verso i movimenti socialisti del tempo facendola innamorare. Siamo nel 1938 e il quadro geopolitico della Guerra Fredda è ancora lontano ma le spie belliche esistevano, eccome, soprattutto tra segretarie e assistenti di politici e dirigenti (ricercatori, tecnici e professori, arruolati dal controspionaggio militare). Sta di fatto che l'M15 inglese preleva l'anziana signora nel 2000 imputandola dopo 60 anni di tradimento, e da lì comincia il film e finisce la vicenda segreta, di una donna che probabilmente ha tradito per amore...





fz