Finita la festa, in riviera è tempo di bilanci per le forze di polizia

Ha cambiato nome in “Weekend Dance” ma per tutti rimane la Notte Rosa, che anche quest'anno va in archivio con il suo fine settimana di musica, eventi, luci, e grande successo di pubblico. Finita la festa è anche tempo per la Polizia locale di tracciare un bilancio. I tre giorni di spettacoli sono infatti coincisi con turni straordinari per presidiare il territorio.

A Rimini 3 arresti, 14 denunce in stato di libertà e decine di controlli da parte dei Carabinieri, impegnati nel contrasto di reati predatori, repressione dello spaccio di stupefacenti e fenomeni di micro criminalità. Controllate oltre 230 persone e 110 veicoli.

Lavoro intenso anche a Riccione, con la Polizia locale che ha concentrato l'attenzione sulle zone centrali, in particolare tra il porto canale e viale Ceccarini, dalla linea ferroviaria al mare, luogo di forte richiamo dei giovanissimi provenienti dalle principali città del centro e nord Italia. La sindaca Angelini ringrazia le forze dell’ordine, sottolineando come il senso di sicurezza rappresenti un valore fondamentale per una città che fa dell’accoglienza la propria risorsa primaria.

Calato il sipario sulla Kermesse, si è inoltre lavorato per ripristinare il decoro urbano sulla costa del Riminese, con circa 140 operatori coinvolti nella gestione dell’ordinario e dello straordinario. Da questa mattina vie, piazze e spiagge erano tornate pulite. Hera ringrazia tutti i cittadini che, "utilizzando i servizi a disposizione e adottando comportamenti virtuosi, hanno collaborato alla riuscita di questo imponente lavoro".