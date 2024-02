Fiorello: "Ci vediamo a San Marino. Ok?"

Sono dunque i “Daudia” i primi concorrenti provenienti dalle selezioni ad accedere alla finale di sabato prossimo. Davide e Claudia, i componenti dei Daudia, sono un duo di cantautori, che si è già fatto notare sia in Italia che all'estero in importanti concorsi canori e portano il brano “With you”.

Accedono invece alla semifinale ripescaggi: Masala e Foresta, Mace, Itama e Simon Evans. Notevole intanto l'eco sui media, dopo il disvelamento ieri a Milano degli 8 big. “Una voce per San Marino” è stato infatti ai vertici dei trend topics di X e Fiorello ne ha parlato di nuovo in mattinata a “Viva Rai 2”. Rispondendo all'invito di Biggio, che sarà il conduttore del concorso canoro sammarinese, ha scherzosamente risposto: "Ci vediamo a San Marino. Ok?".