Fondazione Oltre: in edicola il terzo fascicolo dedicato a Francesco Berti

È disponibile nelle edicole di San Marino il terzo fascicolo della raccolta curata dalla Fondazione Oltre, “APPUNTI DI STORIA Racconti e memorie del XX secolo”. Il terzo capitolo è dedicato a "Francesco Berti: storia di un comunista sammarinese". Il racconto, anche per immagini, è stato presentato ieri sera alla Sala del Castello di Serravalle. La narrazione parte dai ricordi familiari di Vanessa D’Ambrosio e racconta la sua passione per la politica, la fiducia in un’ideale di uguaglianza e giustizia. Berti è lavoratore, padre, migrante, che vive tutti gli avvenimenti e gli stravolgimenti del secolo breve.