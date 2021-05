Fondazione Silvana Arbia: prima edizione concorso "Insieme contro l'uso dei bambini soldato"

La Fondazione Silvana Arbia annuncia la prima edizione del concorso “ Insieme contro l'uso dei bambini soldato”. L'obiettivo del Concorso è promuovere e divulgare ciò che sta succedendo a molti bambini nel mondo. E' aperto a tutti ragazzi della Scuola Media della Repubblica di San Marino. Saranno ammessi tutti i ragazzi fino all’età di 15 anni.

Si può partecipare al concorso secondo le seguenti modalità:

Scrivere una lettera indirizzata ai Bambini soldato del Congo;

Un disegno sui Bambini Soldato nel mondo;

Il termine utile per consegnare gli elaborati è il 29 Maggio 2021. Per la 'Lettera' primo premio 200 euro; 150 euro al 2° classificato; 100 al 3° classificato. Per il 'Disegno': 200 euro al 1° classificato; 150 al 2° classificato e 100 al 3° classificato. I nomi dei vincitori saranno comunicati il 26 Giugno 2021 in occasione di una serata incontro a Villa Manzoni, messa a disposizione dalla Banca di San Marino.