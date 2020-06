Francesco Guccini compie 80 anni nella sua Pavana, tra i monti dell'Appennino Tosco-Emiliano. Un compleanno in famiglia, come avviene da qualche anno a questa parte, anche a causa dell'emergenza Covid-19.

Cantautore e scrittore di successo, occasionalmente attore, Guccini è stato anche docente di lingua italiana presso la sede bolognese dell'università americana "Dickinson College" e giovane giornalista per la "Gazzetta di Modena". Da "Folk beat n.1" del 1967 a "L'ultima Thule" del 2012, sono sedici gli album registrati in studio dal Cantautore, a cui si aggiungono otto dischi live, quattro raccolte e una carriera di esibizioni dal vivo che, in quarant'anni, ha toccato quasi quota cinquecento concerti. Come scrittore pubblica ventiquattro libri, otto dei quali scritti assieme a Loriano Macchiavelli in un fortunato sodalizio che va avanti, ormai, da 23 anni.

"Io sono nato 4 giorni dopo l'entrata dell'Italia nella seconda guerra mondiale e oggi sono il primo Guccini in famiglia ad essere arrivato a compiere 80 anni. Ho ricevuto tante telefonate dai miei amici, ho avvertito davvero un grande affetto e non posso che esserne lusingato. Festeggiamenti? Nessuno in particolare. Starò nella mia Pavana, dove passerò anche l'estate e andrò a cena con mia moglie. D'altronde il momento che stiamo vivendo, questa assurda pandemia, non ci permette di fare diversamente"- ha dichiarato Francesco Guccini all'ANSA, parlando del suo ottantesimo compleanno che cade il 14 giugno.

