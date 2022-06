'Generazione lockdown' under 13 si filma

Scrittura e cinema prodotti da CINEMOVEL FOUNDATION: le immagini e le storie a scuola e a casa i bambini in età preadolescenziale davanti agli altri si guardano dentro (e fuori) proponendo con lo strumento didattico e divulgativo la generazione 'rinchiusa' dal covid negli ultimi 3 anni. 300 ragazzi in DIARI DEL TEMPO annotano ricordi, sogni e desideri davanti alla telecamera anche nelle loro case. Risultato: in tono teatrale e farsesco “il presente fa un po' schifo” e diventa una sitcom. Uno studente chiamato a parlare della RABBIA la confonde con l'Arabia finché uno per amicizia non lo ferma... geograficamente. Ma non c'è “NULLA DI SBAGLIATO” (nessuno è sbagliato), anzi. Dai LABORATORI SALTACLASSE del progetto #tu6scuola (Con i Bambini Onlus) i registi Barletti e Gianni rigorosamente a distanza hanno testimoniato la vita: gioia e dolore con tutte le difficoltà visto che 3 bambini su 10 sono in famiglia sulla soglia della povertà.

fz