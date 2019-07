Gioielli e sostenibilità: Bijou Green verso un mondo migliore

L'universo prezioso del gioiello, che accompagna con primi semplici ornamenti la storia dell'uomo, si apre a materiali alternativi abbracciando la sostenibilità ambientale. “Bijou Green..Verso un mondo migliore” va oltre la semplice mostra. Una vera e propria esibizione di arte e bellezza, visitabile fino a domenica 7 luglio presso la Galleria Plus Arte Puls di Viale Mazzini, nella sezione In Town del Calendario Altaroma. Progetto che nasce dall'associazione no-profit Officine di Talenti Preziosi, frutto della creatività di 21 designer che lanciano, così, un messaggio chiaro al settore dell'artigianato.

Splendide creazioni prendono vita in una performance artistica e accompagnano l'esposizione di gioielli realizzati con materiali inaspettati, alternativi, di scarto, riuso creativo, oro etico. Ricerca e sperimentazione s'incontrano con un obiettivo: creare un ponte per i giovani delle accademie e il mondo del lavoro. Ieri, nell'Opening, esperti del settore si sono confrontati in un talk show moderato dalla storica del gioiello Anna Fiorelli. Sostenibilità che si traduce in solidarietà, con il coinvolgimento di Komen Italia, associazione da 20 anni in prima linea nella lotta ai tumori al seno.

Nel servizio Marina Valli, Presidente Associazione Officine di Talenti Preziosi e Anna Fiorelli, storica del gioiello.