Gli archi americani solidali

Il quartetto ISIDORE si forma a New York nel 2019 e deve il suo nome al legame forte con lo storico JULLIARD QUARTET fondato dal leggendario ISIDORE COHEN. Si aggiudicano nel 2022 il prestigioso concorso internazionale BNFF. L'ensemble cameristico arriva una prima volta in Italia al Concorso Busoni di Bolzano poi in concerto a Modena. La formazione americana formatasi alla Scuola Julliard rivisita riscoprendolo il repertorio per 4 archi avvicinandosi alla tradizione come fosse il nuovo guardando al contemporaneo in modo classico. La professionalità e la ricerca si sposano alla causa sociale con il progetto MUSIC HEALS US supportando malati, anziani ed emarginati. A Bologna non smentiscono la loro mission suonando Mendelssohn-Bartholdy, Britten e il contemporaneo Dinuk Wijeratne.