Gli occhi di Dix su Buzzati

Buzzati (e Dix) o “l'incanto del mondo”: potrebbe essere il sottotitolo del raccontino “La pallottola di carta” da cui è tratto lo spettacolo. Microstorie in frammentini con la s minuscola per una storia con S maiuscola - scrive Gioele. Il primo grande lettore (anzi divoratore) dei SESSANTA RACCONTI è stato il liceale Gioele Dix che in carriera ha dedicato altri lavori al giornalista e autore del DESERTO DEI TARTARI in cui Fantascienza e realtà coesistono. LA PALLOTTOLA è un'idea semplice in cui Buzzati è sotto casa dello scrittore che ama di più. Un fogliaccio appallottolato cade dalla finestra lanciato dall'autore. Scritto inedito mai letto prima o qualcosa di brutto? Non la apre e la conserva in un cassetto...