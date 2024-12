"Googlate" tutto l'anno

“Googlato” nel 2024, voce del verbo “googlare”, neologismo sancito da Treccani per indicare cosa hanno cercato maggiormente gli utenti nel corso dell'anno “che volge il desio” (Dante: Purgatorio, VIII 1,3). Il motore di ricerca per eccellenza, GOOGLE, ci gioca su con immagini e video made in USA diffusi per 'convenzione' globale pure da YouTube e TikTok. Tendenze e interessi online sparati dagli States riverberano sui nostri 'tempi' sempre più brevi: le QUERY del WEB sono questioni politiche e di soldi come, oramai, le elezioni in genere indicano. Chiamale se vuoi, tendenze... (eventi e interessi) di tutti. In Italia? L'Arena di Verona, donne sportive e artiste, tanta cucina (lenticchie e gnoccchetti...).