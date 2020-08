Gran festa di piazza: BevanoFàlasch

“Cosa aspettate a batterci le mani...”, cantava la Comune negli spettacoli di Dario Fo anni 70 e la risposta ancora oggi è: VENITE TUTTI IN PIAZZA FRA 2 ORE ( alle 21.30 dopo il tg... a Piazza Malatesta di Monte Colombo vicino a Montescudo) con il concertone-happening BEVAVO-FÀLASCH per la regia 'popolare' di Andrea Pari. DOCUFILM sulle dune, il mare e le DUE BOCCHE alla foce del Rubicone, dove è nato tutto. Dai primi del 900 le famiglie, uomini, donne e bambini, i discendenti della Tribù che svanisce... Colonna sonora live dei BEVANO EST in atmosfere tribali romagnole: rabbia e dolcezza, gioia e amore, di un popolo di mare e di terra (che muore) dove l'onda salata incontra le Bocche dei fossi d'acqua dolce.

