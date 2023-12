I nonni di Paolini sono anche i nostri

THE GRAVE PARTY di Paolini è un incontro 'greve' mai serioso con la morte dei nostri progenitori (generazioni). ANTENATI di chi? Di tutti (specie), visto che prima o poi ci ritroviamo fraternamente ad averli in comune... quel piccolo nucleo di nostri nonni africani (200mila anni fa) poco più che trentenni, e migranti! tra l'altro. Prima c'erano batteri e atomi che adesso ci sono ancora mescolati con quel che resta degli uomini. Evoluzione ed ecologia: “un poema epico in codice”, gesti, immaginazione e coraggio. I geni della nostra storia.