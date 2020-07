Il Ballet fiammingo al RAVENNA 2020

Ancora una novità della edizione diffusa (all'aperto e al chiuso in sicurezza) del RAVENNA FESTIVAL 2020 che propone coreografia e direzione artistica di livello con OPERA BALLET VLAANDEREN. Compagnia fiamminga in 3 coreografie con al centro B.R.I.S.A. (acronimo creativo in un titolo italianizzato: “brisa”) intero spettacolo esclusivo per l'Italia. CHERKAOUI è l'artista e curatore dell'intero spettacolo più spiazzante della danza moderna e contemporanea in mix audio, video e luci, che dalle Fiandre ha raggiunto il mondo sperimentando. Il lavoro è un trittico con al centro Johan Inger (coreografo) e le sue varianti sul tema del vento in duetto con la canadese Crystal Pite nelTEN DUETS. La sfida nel declinare il concetto di salvataggio usando il corpo e l'intimismo lirico nel FAUN (terzo atto) sul preludio di Debussy rivisitato del direttore artistico Sidi Larbi Cherakaoui.

fz