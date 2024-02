Il cibo 'cosmico' dei liceali

Un'alimentazione consapevole fino all'autofagia finale. Miss Novak, nutrizionista con ambizioni 'purificatorie', insegnerà a un gruppo di liceali volontari ad apparecchiare una tavola di CIBO COSMICO. CLUB ZERO di un rispettabile liceo borghese diventa una setta ecologica contro il consumo eccessivo per la sostenibilità degli stili di vita. Genitori assenti nel disordine di adolescenti in crisi compiranno la catarsi dietetica: manipolazione e regressione. Il digiuno progressivo diviene rito preciso. Il rifiuto del cibo processato avrà conseguenze devastanti.