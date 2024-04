Il circo di mare dentro una bottiglia

MARÉE BASSE intorno alla preparazione d'un vin brulé (caldo di mele, zucchero e cannella) in uno spettacolo di giocoleria clownesca e comica replicata in tutto il mondo da oltre un decennio. Loro sono due naufraghi in una bottiglia sospinta dalla risacca a rotolare sul bagnasciuga dalla battigia dell'esistenza. Semplicità (non certo facile) e ironia sottile (mai ridicola) caratterizzano le pièce umoristiche e surreali della Francia occitana (la compagnia SacèKripa è di Toulouse). Teatranti burlesque un po' orsi e nostalgici sopravvivono tra le cianfrusaglie di casa (oggetti e cose spiaggiate alla deriva come loro), goffaggini e silenzi alcolici. Nuovo circo politico in uno spazio instabile come il mare d'inverno.