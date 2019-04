Il Circolo delle donne: parliamo europeo

Un approfondimento tematico sul percorso europeo della Repubblica nel pomeriggio in Contrada Santa Croce di Città. “CONVERSAZIONI SU SAN MARINO” è il circolo sammarinese d'approfondimento sull'attualità fondato dalle donne che propongono una conversazione pubblica a tema europeista. “I limiti e gli orizzonti della nostra identità statuale” per rispondere alla Commissione Europa. Dopo la relazione AGUILAR quale saranno i contenuti dell'adesione all'Unione? Quali le implicazioni politiche e sociali sul sistema istituzionale? Queste le domande dei partecipanti aperte al confronto con i cittadini. Libera partecipazione, condivisione franca e rispettosa nello scambio di posizioni diverse per crescere insieme, gli intenti degli organizzatori.

