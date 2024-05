Il cuore della cultura: presentato il progetto di gestione di Palazzo Graziani

le interviste ad Andrea Belluzzi e Vito Testaj

Palazzo Graziani è pronto a diventare il polo culturale di rifermento a San Marino. Presentato il progetto dal Segretario di Stato Andrea Belluzzi e dal Responsabile Arti Performative degli Istituti Culturali Vito Testaj. “Mancava un luogo che potesse essere il centro della cultura del paese a tutto tondo – afferma Belluzzi – fruibile da artisti, associazioni culturali, performer e tanti altri”.

"È un'alleanza che rilanciamo con la Fondazione Graziani - evidenzia Belluzzi - la quale ha ridotto di tanto la richiesta per la locazione dell'immobile a condizione di sviluppare, insieme, un progetto. Palazzo Graziani diventa un centro culturale, pienamente in autonomia gestito dagli Istituti Culturali, che così hanno a disposizione un'infrastruttura per valorizzare gli artisti del territorio".

Una progettualità organica e organizzata che guarda anche al lato economico: prevista all'interno della struttura l'apertura di un punto vendita di materiale culturale; libri, cataloghi, pubblicazioni, già in possesso degli Istituti Culturali. Forte anche il legame che si punta a sviluppare con Palazzo SUMS.

"Il progetto culturale di Palazzo Graziani - aggiunge Vito Testaj - nasce per ascoltare il territorio, per dare respiro a tutti coloro che hanno dei progetti artistici, culturali, espressivi, tenendo conto anche la parte dei budget per trovare un equilibro di gestione tra entrate ed uscite".

Nel servizio le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Cultura) e Vito Testaj (Responsabile Arti Performative Istituti Culturali)