Il dramma ecologico in una commedia di vita

"The Children"

I pensionati sono I BAMBINI del testo tradotto da Monica Capuani per la regia teatrale di Andrea Chiodi: “La gente in pensione è come le centrali nucleari deve vivere vicino al mare” - scrivono e mettono in scena. Due fisici nucleari a riposo vivono in un cottage sulla costa britannica e ricevano un' amica, Rose, che c'entra con un incidente a una centrale nucleare sull'orlo di una catastrofe. I tre raffreddano lentamente il nucleo dell'amicizia e rilasciano scorie coniugali con il timore di esplodere in uno tsunami relazionale per una enorme onda anomala della vita come a Fukushima...