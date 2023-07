Il "duetto" tra Little Tony e la figlia Cristiana a illuminare il concerto "Il caschetto e il ciuffo"

Uno spettacolo per confermare una volta in più quanto sia forte il ricordo di Antonio Ciacci in terra sammarinese. A portarne avanti l'eredità artistica, a 10 anni dalla scomparsa, è la Little Tony Family che sul palco del Campo Bruno Reffi ha riproposto il repertorio dell'artista insieme a veri e propri duetti tra filmati d'epoca e la voce di Cristiana Ciacci, figlia di Antonio, che ha spiegato come nonostante un rapporto non sempre sereno tra i due, il palcoscenico fosse quel posto magico dove le loro anime si univano.

Protagonista dello spettacolo anche Raffaella Carrà, che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni e che fu proprio Little Tony a far conoscere al pubblico italiano, ballando con lei il Twist sulla copertina del 45 giri "Lo sai tu?". A omaggiare la regina dello spettacolo è stata la San Marino Concert Band, sotto la direzione del maestro Dino Gnassi.

Nel corso della serata non sono mancate le sorprese con Cristiana Ciacci che si è vista consegnare la giacca che il padre aveva dimenticato nel suo ultimo appartamento sammarinese mentre il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati è salito sul palco per il ricordare il rapporto di amicizia che lo legava a Little Tony.

Il resto è stato un lungo karaoke collettivo tra canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, lanciati da fan speciali come Vasco Rossi.