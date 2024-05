Il Fonseca 'turbolento' da L'Avana a Correggio

Ascolto “Latin”, in teatro all'Asioli di Correggio, con il pianista jazz cubano ROBERTO FONSECA in trio (contrabbasso e percussioni). Ritmi afro-latinoamericani e sonorità metropolitane (beat urbano). La sua avventura inizia nel 2000 con i caraibici BUENA VISTA SOCIAL CLUB. La sua identità musicale passa per la maliana DIAWARA e gli americani Hancock e Shorter. Gli anni Venti de L'Avana in canzoni (Tropicana cabaret e Bolero ballato) di selvaggia modernità (fa qualcosa di nuovo con il vecchio) sono gli ingredienti storici e 'turbolenti' di un artista della gioia. Fonseca scrive di Cuba: “c'è cosi tanta vita qui, piena di musica: siamo ricchi”.