Europeo di Enduro: Andrea Verona domina a San Marino

Le due gare di Castiglion Fiorentino, le due di San Marino. Al momento è un dominio assoluto di Andrea Verona all'Europeo di Enduro. Il pluricampione del mondo, che vive e risiede sul Titano, ha fatto sua quella che ormai si potrebbe definire una “gara di casa” nonostante il classe '99 sia originario di Thiene, in Veneto. Sia il sabato che la domenica sono stati un'esclusiva dell'alfiere GASGAS che ha rifilato distacchi abissali sia nella categoria – la E2 – che nell'assoluta.

Alle spalle di Verona il ceco della Beta Matej Skuta – vincitore della Junior2 – e l'altro azzurro Davide Soreca, migliore della E1 con la Kawasaki. Bene anche il sammarinese Thomas Marini che, in una gara da oltre 150 piloti, ha chiuso entro i primi 30 assoluti in entrambe le manche. Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento da parte della Federazione Sammarinese Motociclistica – con 15 nazioni coinvolte - e da parte degli stessi piloti che hanno apprezzato le 3 prove speciali: il Cross Test a Gualdicciolo - in uno “stadio a cielo aperto” - l'Enduro Test, tra Chiesanuova e Canepa, e l'Extreme Test al Fosso del Re.

Nel servizio l'intervista al vincitore Andrea Verona