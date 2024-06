Tornano Daffy e Porky Pig di celluloide

Porky Pig e Daffy Duck

“Il giorno in cui esplose la terra” (per una 'comica' e improbabile minaccia aliena) è il titolo dei LOONEY TUNES che vedremo al cinema entro l'anno. Un grande ritorno con un lungometraggio in tecnica cinematografica elettiva per l'animazione, veramente speciale, dedicata a un papero nero e un maialino storici. La pellicola con la coppia classica anni 60 della Warner Bros esalta le stranezze di due animali domestici da cortile talmente umanizzati da farci dimenticare la specie... DAFFY DUCK e PORKY PIG, nati e disegnati per la carta patinata e il fumetto negli anni Trenta, sono ancora popolarissimi cartoni animati su YouTube.