Il genio del PALLADIO in multisala

Andrea di Pietro della Gondola detto IL PALLADIO nato a Padova vissuto a Vicenza muore in villa a Maser di Treviso nel 1580 a 72 anni. Considerato nel mondo ancora oggi “il veneziano” primo architetto rinascimentale della Repubblica veneta. Essenziale, lineare e diretto, secondo criteri classici della romanità (ispirata a VITRUVIO) sfociati nel PALLADIANESIMO i cui principi stilistici sono giunti fino a noi con il CINEMA. Regia di Giacomo Gatti in un viaggio (road movie) tra ville, chiese e città, dal Veneto agli Stati Uniti. Critici e docenti supportano episodi e dialoghi nelracconto di un mito: “ Progetto divino con la forza del poeta che da verità e finzione coglie una terza realtà: il fascino della fittizia esistenza” - scrive Goethe delle Ville palladiane nel suo diario dal“Viaggio in Italia”. Nel documento filmico si passa dalla nera peste di Venezia del 1574 (40 mila morti in un anno) alla luce-testimonianza della chiesa del Redentore. Location di prestigio che fanno di Villa Saraceno o dei saloni dove Luchino Visconti girò SENSO le linee filmiche chiare per rendere “PALLADIO” immortale anche per immagini.

