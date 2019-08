Il "Giardino" dei film continui: per tutto agosto cinema riccionese all'aperto

Si va all'arena in trenino. Si fa l'aperitivo anche in giardino nella Perla Verde, gioiello riminese del turismo avanzato dove il cinema passa dai seminari, al festival e in spiaggia, finalmente come un valore aggiunto. Appuntamenti culturali di prestigio per cittadini e pubblico. Oscar, famiglie, Kids e risate all'italiana, non senza musica, film d'autore e ANTEPRIMA al mare. De Luigi di casa è molto FAMILY in 10 GIORNI SENZA MAMMA mentre nel lunedì dei bimbi DRAGON TRAINER e IL MONDO NASCOSTO la fa da padrone nel giardino animato. Risatissime all'italiana e successo alla romana assicurato con NON CI RESTA CHE IL CRIMINE. Per gli oscar arriva ROMA mentre in musica popolare ci sarà il romagnolissimo TUTTO LISCIO accompagnato dagli autori. SABATO 24 AGOSTO serata in PRIMA ASSOLUTA con l'horror “IL SIGNOR DIAVOLO” ospite in città PUPI AVATI.

