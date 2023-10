Il gioco delle pietre d'Africa

Giocare con la terra, l'acqua, e la polvere del teatro africano popolare delle origini: spirito di ricerca sul corpo e tradizioni ancestrali (pittura, canto, storie per bambini). Come si fa? Con la pietra macinata e soffi di polvere, pioggia e malta della creazione, tra luci e ombre di scena. Una sfida sulle credenze di tutti. STONE PLAY di Jennie Reznek è teatro fisico dell'Africa meridionale. Nato nelle piccole aggregazioni locali unite da legami famigliari. Gli attori 'mutano' nella FAMIGLIA SPRINGBOK: suricati, struzzi e tartarughe. Figure rituali diverse unite dal destino del mondo (misurano il peso delle pietre...). Non è altro che il recupero della comunità nel senso dell'unità.