Il Jamaican Boogie all'italiana

Mr.T-Bone compositore e trombonista fonda il trio in omaggio agli anni 50 tra swing, boogie e calypso. Dalla miscela esplosiva forgiata nel secolo scorso dal Jamaican Boogie nascerà lo ska, l'hip hop e il rocksteady. UPPERTONES è Italia: i tre musicisti che compongono la band formata da fiati e voce, batteria e piano, mettono estro e creatività italiana nel loro prodotto musicale rendendolo unico e irripetibile anche per americani e giamaicani. Il loro live è pura magia in club e festival. Riferimenti canori di gusto “rétro” reinterpretati al presente ogni volta in modo diverso: “cool” in jam strepitose, “e godi...”, ci dice Mr. T-Bon.