Il jazz carioca, nudo e catalano

Sulle rotte latinoamericane del jazz il contrabbassista virtuoso Fortià e la voce suadente, usata come uno strumento, di Magalì Sare: canzone spagnola a tinte carioca. Magalì è polistrumentista canora, Manel è unico nel modo di dominare in contrabbasso, insieme producono musica nuda su arie catalane sincopate: folk in (Fang i nùvols, in catalano) “Fango e Nuvole”, terra e cielo. Un immaginario popolare iberoamericano in duo di cui “reTORNAR” è un viaggio marittimo da 'circumnavigatori', fuori dagli stilemi comuni: SARE-FORTIÀ in continui cambi di ruoli.