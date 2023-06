"il mio tour intorno al mondo", la nuova canzone della giovanissima riminese Stella Giorgi

Dopo 4 anni esce un nuovo inedito di Stella Giorgi, la cantante riminese, pur giovanissima, ha già tantissima esperienza, sia nel mondo della canzone che dello spettacolo (danza e musical particolarmente). La nuova canzone si intitola "Il mio tour intorno al mondo" ed è la descrizione di quegli amori "scomodi" per la troppa lontananza che divide, quando ci si innamora di chi vive "dall'altra parte del pianeta", come dice il testo. Storie normali, storie che succedono, storie che sono sempre accadute.

Prodotta e realizzata da Yourvoice Records, segue di pochi mesi l'uscita della cover "Hurt", Classe 2007, Stella si è già messa in luce nel panorama artistico regionale e nazionale. Ha infatti vinto una borsa di studio per la Fini Dance di New York e partecipato al programma di Rai 2 Performer Italian Cup. Capace di spaziare dal canto alla danza, è stata anche la protagonista femminile del Musical "Grease" della compagnia giovani artisti della scuola Anca Ardelean di Rimini.