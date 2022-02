Il Movimento Memphis milanese

Sorprendente in un impeto di creatività con CERAMICS NEVERENDING artisti-designer creano opere che interagiscono con il pubblico. Lavori per 12 diverse mani (intese come opere dell'ars moderna che comprende anche l'uso della manualità artigianale tipica della ceramica): 23 diversi pezzi in materiali compositivi i più diversi creati appositamente per lo spazio espositivo dello Store milanese in forme e oggetti puri. Firme estreme (Cibic, Mendini e Sottsass) internazionali (George Sowden, Nathalie Du Pasquier, Peter Shire) una miscellanea a ricordare la mescola, miscelata e amalgamata, in colori lucidi di bellezza. Indubbiamente autori fuori dagli schemi (al di là del quotidiano) che fanno scuola anche da noi. E' il Movimento Memphis che detta gli stilemi. “Estetica ed etica, la vita con ironia, perché gli oggetti impongono le emozioni” al pubblico in interazione giocoso. Il mercato e i consumi risento anche oggi di tutto questo.

fz